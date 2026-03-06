DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin61.193 -2,0%Euro1,1609 -0,2%Öl83,75 +1,4%Gold5.084 -1,1%
Französischer Rückholflug kehrt wegen Raketenbeschuss um

05.03.26 22:21 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Ein zur Rückholung gestrandeter Franzosen Richtung Dubai gestarteter Air France-Flug hat wegen Raketenbeschuss in der Region umkehren müssen. "Diese Situation zeugt von der Instabilität in der Region und der Komplexität der Rückholaktionen", sagte Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot. Die Regierung hatte das Flugzeug gechartert, um französische Staatsbürger zurück nach Paris zu fliegen.

"Wir sind uns der berechtigten Erwartungen unserer Landsleute vor Ort voll bewusst, aber ihre Rückkehr kann nur unter garantierten Sicherheitsbedingungen erfolgen", sagte der Minister. Air France hatte den in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium geplanten Flug am Nachmittag angekündigt. "Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage am Zielort wird dieser Rückholflug ausgesetzt", hieß es dann einige Stunden später. "Die Sicherheit unserer Kunden und Besatzungsmitglieder hat für uns oberste Priorität."

Wie Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot dem Sender TF1 sagte, wollen rund 5.000 Franzosen die Krisenregion verlassen. 750 davon seien bereits zurückgeholt worden. Ein vierter Evakuierungsflug für französische Staatsbürger aus der Krisenregion traf am Donnerstag in Orleans ein./evs/DP/jha