Französischer Telekomkonzern Iliad greift nach Polens Mobilfunker Play

Paris (Reuters) - Der französische Telekommunikationskonzern Iliad will den polnischen Wettbewerber Play für 3,5 Milliarden Euro übernehmen.

Es würden 39 Zloty je Aktie geboten, teilte Iliad am Montag mit. Das entspricht einem Aufschlag von fast 39 Prozent auf den Schlusskurs von Freitag. Die Franzosen haben zuvor bereits erklärt, von zwei Play-Anteilseignern eine 40-prozentige Beteiligung zu erwerben. Zusammen mit Play würde Iliad zum sechstgrößten Mobilfunkanbieter Europas mit insgesamt 41 Millionen Abonnenten aufsteigen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Iliad im Ausland auf Einkaufstour geht. So hat sich das vom französischen Telekom-Milliardär Xavier Niel gegründete Unternehmen an eir aus Irland beteiligt und ist in Italien selbst an den Markt gegangen. "Dieser Deal ist ein wichtiger Part unserer Internationalisierungsstrategie", sagte Iliad-Chef Thomas Reynaud. Details zu den weiteren Plänen nannte er nicht.

Play ist der jüngste Wettbewerber auf dem polnischen Mobilfunkmarkt und kommt inzwischen auf 15 Millionen Kunden und einen Marktanteil von 29 Prozent. In den letzten zwölf Monaten setzte das Unternehmen 1,6 Milliarden Euro um.