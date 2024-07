Fraport: Betrieb am Frankfurter Flughafen läuft wieder an

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer Aussetzung am frühen Donnerstagmorgen läuft der Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen nach und nach wieder an. Das teilte der Flughafenbetreiber Fraport über den Kurzbotschaftendienst X mit. Demonstranten der "Letzten Generation" waren gegen 5 Uhr in das Flughafengelände eingedrungen. Sie hatten die Rollbahnen blockiert und einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Fraport ruft die Passagiere auf, ihren Flugstatus zu checken, bevor sie sich auf den Weg zum Flughafen machen.

July 25, 2024 02:06 ET (06:06 GMT)