Fraport blickt etwas zuversichtlicher nach vorne

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport blickt inzwischen mit etwas mehr Zuversicht auf den Rest des Jahres. Im laufenden dritten Quartal rechnet der MDAX-Konzern in seinem internationalen Geschäft mit einem "klar positiven" Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, wie Finanzvorstand Matthias Zieschang dem Handelsblatt sagte. Fraport profitiere in der Krise von seiner breiten geografischen Aufstellung, denn im Ausland könnten die Kosten kurzfristig schneller und stärker reduziert werden als am Heimatdrehkreuz in Frankfurt. Zudem seien die internationalen Flughäfen des Konzerns stark vom touristischen und vom privaten Reiseverkehr abhängig, der schneller wieder anziehe als der Geschäftsreiseverkehr.

"Für das Gesamtjahr 2020 erwarten wir für das internationale Geschäft trotz Corona ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von annähernd 100 Millionen Euro", sagte Zieschang der Zeitung. In Frankfurt sei es Fraport im August gelungen, schon bei 50.000 Passagieren am Tag ein ausgeglichenes Ergebnis (EBITDA) zu erreichen. Normalerweise fliegen an einem Tag im Monat August mehr als 200.000 Fluggäste in Frankfurt. Insgesamt fertigte der Frankfurter Flughafen im vergangenen Monat gut 1,5 Millionen Passagiere ab, das waren 78,2 Prozent weniger als im August des Vorjahres.

Im kommenden Jahr erwartet Zieschang einen deutlichen Anstieg des EBITDA, und das sowohl in Frankfurt als auch an den anderen internationalen Flughäfen.

Die Nachfrage, auch wenn sie wieder steigen wird, glaubt Fraport in Frankfurt im bestehenden Terminal bewältigen zu können. Der dritte Terminal am Frankfurter Flughafen wird trotzdem weiter gebaut, allerdings hat der Konzern die geplante Inbetriebnahme von 2023 auf 2025 verschoben, wie Zieschang weiter sagte. "Dadurch laufen zwar die Kosten für die Bauüberwachung und andere Tätigkeiten zwei Jahre länger, aber da wir noch nicht alle Gewerke ausgeschrieben haben, profitieren wir auch dort von den sinkenden Baupreisen", sagte der Finanzvorstand. "In Summe bleiben die Kosten für das T3 dadurch konstant, sie werden aber nun auf einen längeren Zeitraum verteilt."

September 15, 2020 06:10 ET (10:10 GMT)