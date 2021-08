Fraport erstmals in Corona-Krise operativ mit Gewinn

Frankfurt (Reuters) - Der Flughafenbetreiber Fraport macht einen Aufwärtstrend bei den Passagierzahlen aus und hat dank staatlicher Zahlungen und Kostensenkungen erstmals in der Corona-Krise operativ schwarze Zahlen geschrieben.

Im ersten Halbjahr habe das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei 116 Millionen Euro gelegen, nach einem Verlust von 210 Millionen Euro im Vorjahr, teilte Fraport am Dienstag mit. Dabei hätten Ausgleichszahlungen des Bundes und des Landes Hessen für den ersten Lockdown 2020 von rund 160 Millionen Euro geholfen. Für das Gesamtjahr rechnet Fraport deshalb nun mit einem positiven statt einem leicht negativen Ebit. Unter dem Strich werde ein leicht negativ bis leicht positives Ergebnis erwartet.

Im Juli erholten sich die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen mit einem Plus von 116 Prozent auf 2,8 Millionen. An Spitzentagen kämen immerhin schon rund die Hälfte der Fluggäste der Vor-Corona-Zeit. Weil sich die Pandemie im vergangenen Jahr aber erst ab März deutlich auf den Flugverkehr auswirkte, lag die Passagierzahl im ersten Halbjahr noch 46,6 Prozent unter dem Vorjahr und gut 80 Prozent unter dem Rekordwert aus dem Jahr 2019. Dementsprechend ging der Umsatz im ersten Halbjahr um rund elf Prozent auf 811 Millionen Euro zurück.