Fraport erzielt 2021 wieder Gewinn, Buchungen stimmen optimstisch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hat nach einem herben Verlust im Pandemie-Jahr 2020 im vergangenen Jahr wieder einen Gewinn erzielt. Dazu trug das strikte Kostenmanagement des Konzerns sowie die ab der zweiten Jahreshälfte anhaltende Belebung des Flugaufkommens sowohl am Flughafen Frankfurt als auch insbesondere an den internationalen Konzernflughäfen bei. Für das laufende Jahr stellt die Fraport AG wieder ein Umsatz- und Ergebniswachstum in Aussicht. Die aktuellen Buchungszahlen stimmten optimistisch.

"Wir haben das zurückliegende Geschäftsjahr genutzt, um uns noch wettbewerbsfähiger und damit für die Zukunft gestärkt aufzustellen. Durch striktes Kostenmanagement und den unmittelbar notwendigen Personalabbau haben wir Fraport auf die aktuell deutlich geringeren Verkehre ausgerichtet", sagte Konzernchef Stefan Schulte. "Fraport ist heute schlanker und effizienter als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie aufgestellt. Das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Zukunft, die uns weiter viel Flexibilität abfordern wird - auch mit Blick auf die aktuelle geopolitische Situation."

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 27,8 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte 757 Millionen Euro, nach einem Verlust 250,6 Millionen Euro im Vorjahr. Dazu trugen auch die krisenbedingten Ausgleichszahlungen und staatlichen Kompensationen in Höhe von rund 320 Millionen Euro bei.

Der Konzerngewinn nach Steuern und Dritten erreichte 82,8 Millionen Euro und traf damit die Konsensschätzung der Analysten. 2020 hatte Fraport unter dem Strich einen Verlust von 658 Millionen Euro geschrieben. Je Aktie verdiente der Konzern 90 Cent, verglichen mit einem Verlust von 7,12 Euro.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 2,17 Milliarden Euro, einem EBITDA von 726 Millionen und einem Ergebnis nach Steuern und Dritten von 83 Millionen Euro bzw. 0,87 Euro je Aktie gerechnet.

Für das laufende Jahr 2022 erwartet Fraport einen Umsatzanstieg auf rund 3 Milliarden Euro und ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen 760 bis 880 Millionen Euro. Das EBIT soll zwischen 320 bis 440 Millionen Euro liegen und das Konzernergebnis wird in einer recht breit gefassten Spanne von 50 bis 150 Millionen Euro erwartet. "Die aktuelle geopolitische Situation ist in diesen Ausblick insoweit eingeflossen, wie man es derzeit bei aller Unsicherheit greifen kann", teilte das Unternehmen mit.

March 15, 2022