Fraport profitiert von Sondereffekten und hebt Gewinnprognose an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hat im zweiten Quartal weniger umgesetzt, aber mehr verdient als erwartet. Der Konzern profitierte dabei auch von Sondereffekten: Er erhält vom Bund und dem Land Hessen einen Ausgleich für die im ersten Lockdown 2020 am Flughafen Frankfurt entstandenen Vorhaltekosten sowie in Griechenland einen Ausgleich für die im vergangenen Jahr durch die Pandemie entstandenen operativen Verluste. Beides wirkte sich positiv auf die sonstigen Erträge und den operativen Gewinn aus. Die Prognose für das EBITDA im Gesamtjahr hob der Konzern entsprechend an.

"Zugleich haben wir die Kosten deutlich reduziert und schreiben operativ wieder schwarze Zahlen", sagte Vorstandschef Stefan Schulte . Der Konzern sei "sehr gut aufgestellt, um von der erwarteten Erholung des Reiseverkehrs zu profitieren."

Der Umsatz hat sich kräftig um 71 Prozent erhöht auf 425,9 Millionen Euro. Das war weniger als Analysten im Konsens mit 577,2 Millionen Euro erwartet hatten. Der operative Aufwand konnte in den ersten sechs Monaten des Jahres um 18 Prozent reduziert werden.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte im Quartal 295,1 Millionen Euro, verglichen mit einem Verlust von 106,5 Millionen Euro vor Jahresfrist. Hier hatten die Marktbeobachter nur mit 283 Millionen Euro gerechnet. Der Konzerngewinn lag bei 92,9 Millionen Euro bzw. 92 Cent je Aktie, nach einem Verlust von 195,7 Millionen Euro bzw, 1,97 Euro je Anteil im zweiten Quartal 2020.

Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Fraport am Flughafen Frankfurt weiterhin mit einem Passagieraufkommen von unter 20 bis 25 Millionen, nachdem es im vergangenen Jahr auf 18,8 Millionen eingebrochen war. Der Konzernumsatz soll 2 Milliarden Euro erreichen, nach 1,68 Milliarden 2020. Das EBITDA soll sich von 48,4 Millionen auf 460 bis 610 Millionen Euro vervielfachen. Bislang hatte Fraport hier eine Spanne von 300 bis 450 Millionen Euro genannt. Auch das EBIT werde nun positiv (bisher: leicht negativ) erwartet, das Konzern-Ergebnis leicht negativ bis leicht positiv (bisher: negativ).

