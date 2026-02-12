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Fraport richtet Dividende künftig an Verschuldung aus

13.03.26 15:33 Uhr
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Aktien
Fraport AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Fraport richtet Dividende künftig an Verschuldung aus Der Flughafenbetreiber Fraport will seine Dividendenausschüttung künftig am bestehenden Schuldenberg ausrichten. Solange die Netto-Finanzverschuldung das Fünffache des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrage oder übersteige, soll die Auszahlung bei konstant einem Euro liegen, teilte der MDAX-Konzern am Freitag mit. Die Frankfurter wollen bei einem niedrigeren Verschuldungsgrad jeweils 60 bis 80 Prozent des auf die Aktionäre entfallenden Nettogewinns nach Minderheiten ausschütten. Vor der Corona-Pandemie lag die Ausschüttungsquote bei 40 bis 60 Prozent des Gewinns.

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Im Dezember hatte Fraport mitgeteilt, für 2025 erstmals seit der Pandemie wieder eine Dividende auszahlen zu wollen und zwar einen Euro je Aktie. Die Dividendenpolitik trage auch den Ergebnisbelastungen aus den zwischenzeitlichen und anstehenden Terminalinbetriebnahmen Rechnung, hieß es nun./men/mis

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DatumRatingAnalyst
12.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
10.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026Fraport OutperformBernstein Research
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12.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
10.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
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20.02.2026Fraport OutperformBernstein Research
12.02.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
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17.02.2026Fraport HoldWarburg Research
16.01.2026Fraport HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
12.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
11.12.2025Fraport HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Fraport SellUBS AG
10.02.2026Fraport SellUBS AG
22.01.2026Fraport SellUBS AG
05.01.2026Fraport SellUBS AG
19.11.2025Fraport SellUBS AG

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