DAX24.619 -0,5%Est505.952 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8900 -0,6%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.633 ±0,0%Euro1,1595 -0,3%Öl107,7 +2,4%Gold4.501 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Intel 855681 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX fällt zurück -- Airbus: Lieferverzögerungen beim A350? -- IBM, Quanten-Aktien, Micron, Eutelsat, Ubisoft, HENSOLDT, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
ASML, ARM Holdings und Nextpower sind Gewinner-Aktien, die sich aus dem NVIDIA-Statement zum KI-Zeitalter ableiten lassen! ASML, ARM Holdings und Nextpower sind Gewinner-Aktien, die sich aus dem NVIDIA-Statement zum KI-Zeitalter ableiten lassen!
Ausblick: Zoom Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Zoom Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fraport-Technikvorstand Prümm geht Ende Juni

21.05.26 15:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
68,05 EUR 3,15 EUR 4,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Fraport-Technikvorstand Pierre Dominique Prümm verlässt den Flughafenbetreiber per Ende Juni. Der Manager scheide "im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Fraport-Aufsichtsrat aus dem Unternehmen aus", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Gründe für diesen Schritt wurden nicht genannt. Prümm arbeitet seit 2006 für Fraport und ist seit Juli 2019 Mitglied im Konzernvorstand. Vor zwei Jahren war sein Vertrag um fünf Jahre verlängert worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2026 09:05 ET (13:05 GMT)

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
20.05.2026Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.05.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.05.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
15.05.2026Fraport NeutralUBS AG
08.05.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.05.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Fraport OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.05.2026Fraport NeutralUBS AG
05.05.2026Fraport HoldWarburg Research
23.04.2026Fraport HoldWarburg Research
18.03.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Fraport SellUBS AG
13.04.2026Fraport SellUBS AG
17.03.2026Fraport SellUBS AG
16.02.2026Fraport SellUBS AG
10.02.2026Fraport SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen