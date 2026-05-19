Fraport-Technikvorstand Prümm geht Ende Juni

DOW JONES--Fraport-Technikvorstand Pierre Dominique Prümm verlässt den Flughafenbetreiber per Ende Juni. Der Manager scheide "im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Fraport-Aufsichtsrat aus dem Unternehmen aus", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Gründe für diesen Schritt wurden nicht genannt. Prümm arbeitet seit 2006 für Fraport und ist seit Juli 2019 Mitglied im Konzernvorstand. Vor zwei Jahren war sein Vertrag um fünf Jahre verlängert worden.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung