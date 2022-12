Fraport-Tochter unterzeichnet Finanzierungsvertrag für Ausbau Flughafen Lima

FRANKFURT (Dow Jones)--Die peruanische Flughafenbetreibergesellschaft LAP (Lima Airport Partners), die seit 2001 zum Fraport-Konzern gehört, hat einen Finanzierungsvertrag über 1,25 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Wie Fraport mitteilte, dient dies der Finanzierung laufender Infrastruktur- und Ausbaumaßnahmen am internationalen Flughafen "Jorge Chávez" in Perus Hauptstadt Lima. Bereitgestellt werde die Finanzierung von insgesamt sieben internationalen Geldinstituten.

Der Ausbau des Flughafens Lima sei nicht nur für den Standort selbst und das Land Peru von zukunftsweisender Bedeutung, sondern spiele als Hub-Flughafen innerhalb des internationalen Luftverkehrsnetzes auch eine wichtige Rolle für ganz Südamerika. Mit der Neufinanzierung stünden nun die Mittel für weitere Baumaßnahmen zur Verfügung. Verwendet werden sollen die Gelder auch für die Rückzahlung einer Finanzierung in Höhe von 450 Millionen US-Dollar. Die Baumaßnahmen für den luftseitigen Ausbau des Flughafens sind inzwischen abgeschlossen, sodass die neuen Infrastruktur-einrichtungen schon bald an die zuständigen peruanischen Behörden übergeben werden können, hieß es in der Mitteilung weiter.

Für den Bau des neuen Passagierterminals, das bis Anfang 2025 in Betrieb gehen soll, habe LAP das Konsortium "Inti Punku" beauftragt - ein Joint Venture aus der spanischen Bau- und Immobilienfirma Sacyr und dem peruanischen Partner Cumbra.

