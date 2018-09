Fraport verlängert Vertrag von CEO Stefan Schulte bis 2024

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hat CEO Stefan Schulte länger an das Unternehmen gebunden. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag um weitere fünf Jahre bis Ende August 2024 verlängert, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Das Kontrollgremium sei der Auffassung, dass der Manager Fraport auch künftig "erfolgreich im globalen Wettbewerb" führen könne.

"Schulte steht für eine klare Strategie und hat das Unternehmen hier am Standort Frankfurt und auch international in den letzten Jahren sehr gut weiterentwickelt", wird Aufsichtsratschef Karlheinz Weimar in der Mitteilung zitiert.

Schulte begann 2003 als Finanzvorstand bei dem Frankfurter Konzern. Vier Jahre später wurde er zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bestellt; seit September 2009 ist er CEO der Fraport AG.

September 07, 2018 06:03 ET (10:03 GMT)