Fraport will für 2023 Dividende wieder ausfallen lassen - CEO

FRANKFURT (Dow Jones)--Fraport will auch für 2023 laut CEO Stefan Schulte keine Dividende ausschütten. Eine Dividende könne der Konzern erst wieder ausschütten, wenn er näher an dem Ziel bei den Nettofinanzschulden sei, sagte Schulte in der Pressekonferenz zu den Drittquartalszahlen.

Im Gesamtjahr rechnet der internationale Flughafenbetreiber angesichts all der derzeitigen Investitionen mit einer im Vorjahresvergleich etwa "stabilen" Nettofinanzverschuldung in Relation zum operativen Gewinn EBITDA, die 6,9x betrug. Eine "leichte Verbesserung" zum Vorjahr ist laut Investorenpräsentation drin.

CFO Matthias Zieschang zufolge bewegt sich der Konzern bei der Nettofinanzverschuldung "in die richtige Richtung".

Fraport hat seit dem Geschäftsjahr 2019 keine Dividende mehr ausgeschüttet, für 2018 erhielten die Aktionäre 2,00 Euro je Aktie.

