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Fraport will operatives Ergebnis weiter steigern

17.03.26 07:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
71,35 EUR -0,45 EUR -0,63%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafen erwartet auch 2026 noch nicht wieder das Fluggast-Aufkommen von vor der Corona-Krise. Nach rund 63,2 Millionen Fluggästen im vergangenen Jahr dürfte die Zahl an Deutschlands größtem Flughafen im laufenden Jahr auf 65 bis 66 Millionen steigen, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit seiner Jahresbilanz am Dienstag in Frankfurt mit. Damit bleibt das Rekordaufkommen von rund 70,6 Millionen Passagieren weiterhin ein gutes Stück entfernt. Analysten gingen für 2026 zuletzt von rund 65 Millionen Fluggästen aus.

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Im vergangenen Jahr steigerte das Unternehmen seinen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 10,4 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro, was den durchschnittlichen Schätzungen von Analysten entsprach. Für das neue Jahr peilt Fraport-Chef Stefan Schulte einen Anstieg auf bis zu 1,5 Milliarden Euro an. Das wäre im besten Fall etwas mehr, als am Markt erwartet. Allerdings dürfte das Konzernergebnis sinken./lew/nas

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DatumRatingAnalyst
13.03.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
10.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026Fraport OutperformBernstein Research
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13.03.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
10.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026Fraport OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Fraport HoldWarburg Research
16.01.2026Fraport HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
12.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
11.12.2025Fraport HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Fraport SellUBS AG
10.02.2026Fraport SellUBS AG
22.01.2026Fraport SellUBS AG
05.01.2026Fraport SellUBS AG
19.11.2025Fraport SellUBS AG

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