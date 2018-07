Fraports Griechenland-Tochter läuft besser als erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Aus Sicht von Fraport-Chef Stefan entwickeln sich die Tochtergesellschaften des Flughafenbetreibers Fraport in Griechenland spürbar besser als gedacht. "Es könnte bereits 2020 einen ersten Gewinn geben", erklärte Schulte der Wirtschaftswoche. "Wir werden in diesem und im nächsten Jahr wegen der vielen Investitionen zwar erwartungsgemäß noch Verluste schreiben", so der Manager zu dem Vorhaben, bei dem Fraport im April 2017 für gut 1,2 Milliarden Euro 14 Flughäfen in Griechenland übernommen hat. "Doch die Ergebnisse sind besser als erwartet und wir sind wirklich zufrieden."

Genauere Zahlen wollte der Manager kurz vor der Halbjahresbilanz des Konzerns nicht nennen. Trotzdem rechnet Schulte nicht damit, dass Fraport das investierte Geld vor 2030 wieder verdient haben wird. "Wegen der hohen Konzessionsgebühr und den weiteren Abgaben wird in den nächsten Jahren insbesondere der griechische Staat profitieren. Für die Fraport-Aktionäre amortisieren sich solch großen Konzessionen wahrscheinlich erst nach 15 Jahren".

