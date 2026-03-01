DAX24.094 -0,5%Est505.841 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4900 -1,6%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.370 -0,1%Euro1,1598 -0,3%Öl83,32 +0,9%Gold5.128 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX volatil -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- PUMA, Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Frasers Group sichert sich über 5 Prozent an Puma

05.03.26 14:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Frasers Group PLC Registered Shs
7,67 EUR 0,17 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
23,00 EUR 1,28 EUR 5,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die britische Frasers Group ist bei Puma eingestiegen. Wie aus einer Pflichtmitteilung des Sportartikelherstellers hervorgeht, hat sich die Gesellschaft von Michael Ashley Zugriff auf 5,77 Prozent der Anteile gesichert, davon 0,17 Prozent als direkte Beteiligung und 5,61 Prozent über Finanzinstrumente. Die Frasers Group ist auch mit 25 Prozent direkt an Hugo Boss beteiligt. Die Puma-Aktie ist am Donnerstag mit einem Plus von über 6 Prozent mit Abstand stärkster Wert im MDAX.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 08:07 ET (13:07 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Frasers Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Frasers Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
14:11PUMA SE OutperformBernstein Research
02.03.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
27.02.2026PUMA SE NeutralUBS AG
27.02.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
26.02.2026PUMA SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:11PUMA SE OutperformBernstein Research
26.02.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.02.2026PUMA SE BuyWarburg Research
29.01.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.03.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
27.02.2026PUMA SE NeutralUBS AG
27.02.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
26.02.2026PUMA SE HoldJefferies & Company Inc.
26.02.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen