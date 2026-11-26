Frasers Property Thailand Industrial Freehold Leasehold REIT Foreign Registered hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,96 Prozent auf 1,09 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,820 THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 THB je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,46 Milliarden THB, während im Vorjahr 4,24 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net