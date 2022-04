Frasers stockt bei Hugo Boss weiter auf

Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones)--Die britische Einzelhandelskette Frasers Group hat ihre Beteiligung an der Hugo Boss AG erneut erhöht. Wie die Frasers Group plc mitteilte, hält sie nun 1,5 Millionen Stammaktien, was 2,1 Prozent des gesamten Aktienkapitals von Hugo Boss entspricht, sowie 16,3 Millionen Aktien über Finanzinstrumente, entsprechend 23,2 Prozent des Aktienkapitals des MDAX-Konzerns.

"Unter Berücksichtigung der Prämie, die Frasers im Rahmen der Verkaufsoptionen erhalten wird, beträgt das maximale Gesamtengagement der Frasers Group im Zusammenhang mit den erworbenen Anteilen an Hugo Boss, wobei die Stammaktien mit dem Schlusskurs vom 7. April 2022 bewertet werden, etwa 715 Millionen Euro", so das Unternehmen. Der Sportmode-Einzelhändler begründete sein Investment bei Hugo Boss mit seinem Glauben in die Marke, die Strategie und das Managementteam.

Zuletzt hatte Frasers Anfang März den Zugriff auf 15,70 Prozent an Hugo Boss gemeldet nach zuvor 12,50 Prozent.

