Fratzscher: Lagarde muss Glaubwürdigkeit wieder herstellen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Ansicht von DIW-Präsident Marcel Fratzscher hat die EZB unter der Führung von Mario Draghi an Glaubwürdigkeit verloren. "Lagarde muss diese Glaubwürdigkeit, gerade in Deutschland, erst wieder herstellen", sagte Fratzscher den Sendern RTL und n-tv. "In anderen Ländern wird die Geldpolitik der EZB mehr akzeptiert."

Fratzscher erwartet von der EZB-Präsidentin Lagarde keine Kehrtwende in der Geldpolitik. Sie sei auf die Rückendeckung der Politik und vor allem der Bundesregierung angewiesen. "Eine EZB-Präsidentin ist nicht allmächtig", sagte er. Ohne Reformen in der Fiskalpolitik würden die Zinsen niedrig bleiben. "Die Geldpolitik hat ihre Möglichkeiten zum größten Teil ausgeschöpft", so Fratzscher.

Gerade die Kritiker müssten sich darüber im Klaren sein: Lagarde könne die Geldpolitik alleine gar nicht ändern. "Natürlich wollen wir, dass die Zinsen wieder steigen. Das gelingt aber nur mit mehr Wachstum in Europa, und dafür muss auch die Politik ihre Hausaufgaben machen", sagte Fratzscher und kritisiert zugleich die Bundesregierung. "Die Bundesregierung muss sich demonstrativ hinter die EZB und Frau Lagarde stellen und sie vor Angriffen schützen. Sie darf in Zukunft nicht mehr als Sündenbock für die Fehler, die in Europa passiert sind, verantwortlich gemacht werden." Als erstes müsse die ehemalige IWF-Chefin dringend Brücken schlagen.

November 01, 2019