Freedom Gold legte Quartalsergebnis vor
Freedom Gold veröffentlichte am 27.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,150 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,780 CAD. Im Vorjahr hatten -0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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