Freedom Gold veröffentlichte am 27.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,150 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,780 CAD. Im Vorjahr hatten -0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net