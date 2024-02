freenet Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von freenet

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 25,48 EUR.

Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,5 Prozent auf 25,48 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 25,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.332 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 26,52 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 29,66 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je freenet-Aktie.

