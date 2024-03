freenet Aktie News: freenet zieht am Freitagvormittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 25,34 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von freenet konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 25,34 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 25,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.470 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 markierte das Papier bei 26,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,66 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 20,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 21,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,68 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,76 EUR für die freenet-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 04.05.2023. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,48 Prozent auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 667,70 EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.05.2024 erfolgen. freenet dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Februar 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur freenet-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter