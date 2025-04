freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 35,52 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 35,52 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 35,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,34 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 106.787 Aktien.

Bei einem Wert von 35,84 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 0,90 Prozent wieder erreichen. Bei 22,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,97 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 34,39 EUR.

freenet ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 661,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 688,50 Mio. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,67 EUR im Jahr 2025 aus.

