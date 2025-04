freenet Aktie News: freenet am Vormittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 35,60 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 35,60 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.078 freenet-Aktien.

Am 26.03.2025 markierte das Papier bei 35,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 0,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 17.05.2024 Kursverluste bis auf 22,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,07 EUR, nach 1,97 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,39 EUR für die freenet-Aktie.

freenet ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 661,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 688,50 Mio. EUR umsetzen können.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

