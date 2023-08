freenet Aktie News: freenet am Mittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 22,48 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 22,48 EUR. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,40 EUR ab. Bei 22,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 69.963 freenet-Aktien.

Am 15.05.2023 markierte das Papier bei 26,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,70 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,62 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 28,43 EUR angegeben.

freenet gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,58 Prozent zurück. Hier wurden 637,80 EUR gegenüber 675,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 07.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

