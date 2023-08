freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 22,48 EUR nach.

Die freenet-Aktie musste um 15:38 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 22,48 EUR. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 22,40 EUR. Bei 22,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 93.468 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 26,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 17,70 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 18,62 EUR. Abschläge von 17,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 28,43 EUR.

freenet ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 637,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 675,50 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte freenet am 03.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 07.08.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je Aktie aus.

