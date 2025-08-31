DAX24.003 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,34 +1,5%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.114 +0,6%Euro1,1714 +0,2%Öl68,19 +0,1%Gold3.475 +0,8%
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street bleibt geschlossen -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
DHL-Aktie in Grün: DHL-Tochter Supply Chain besetzt Schlüsselpositionen neu
HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um HSBC-Chairman-Posten
Blick auf freenet-Kurs

freenet Aktie News: freenet am Nachmittag nahe Vortagesschluss

01.09.25 16:10 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von freenet zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 28,54 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 28,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 28,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 28,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.192 freenet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 37,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 24,01 Prozent niedriger. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 9,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,73 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent auf 608,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu freenet AG

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG
12.08.2022freenet SellUBS AG

