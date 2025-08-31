freenet Aktie News: freenet am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 28,54 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 28,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 28,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 28,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.192 freenet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 37,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 24,01 Prozent niedriger. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 9,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,73 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent auf 608,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

August 2025: So schätzen Experten die freenet-Aktie ein

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor einem Jahr eingebracht