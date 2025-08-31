freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich freenet

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 28,60 EUR.

Um 09:03 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 28,60 EUR nach oben. Die freenet-Aktie legte bis auf 28,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 28,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.076 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 23,86 Prozent niedriger. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 10,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,38 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 608,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,45 EUR je freenet-Aktie.

