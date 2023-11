freenet Aktie News: freenet stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von freenet hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 23,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:03 Uhr bei 23,94 EUR. Bei 24,00 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,94 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.178 freenet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,53 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,88 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

freenet wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 08.11.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

XETRA-Handel TecDAX gibt am Nachmittag nach

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Mittag freundlich