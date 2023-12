freenet Aktie News: freenet gewinnt am Mittag

freenet im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 26,04 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 26,04 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 26,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 25,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 98.859 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 26,46 EUR markierte der Titel am 15.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.12.2022 (19,36 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 25,65 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,72 EUR.

Am 04.05.2023 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 637,80 EUR – eine Minderung von 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 675,50 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte freenet am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 27.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2021 aus.

