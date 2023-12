freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag auf grünem Terrain

freenet im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 25,92 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 09:02 Uhr 0,6 Prozent. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,94 EUR. Bei 25,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9.431 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,36 EUR am 16.12.2022. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 33,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 29,72 EUR.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 675,50 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 637,80 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von freenet.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

