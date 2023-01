freenet Aktie News: freenet am Vormittag gesucht

Das Papier von freenet konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 20,57 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 20,57 EUR. Bei 20,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 6.988 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 26,86 EUR erreichte der Titel am 29.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 23,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,62 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,47 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,16 EUR an.

Am 25.03.2022 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals.

Am 24.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 01.03.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2021 aus.

