freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 26,04 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 26,04 EUR. Bei 26,00 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,36 EUR. Bisher wurden heute 217.138 freenet-Aktien gehandelt.

Bei 26,52 EUR markierte der Titel am 23.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 1,81 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 19,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,04 EUR für die freenet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.05.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte freenet am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 30.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2024 2,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

