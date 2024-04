freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 26,34 EUR.

Das Papier von freenet legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 26,34 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 26,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 12.250 Stück.

Am 23.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 26,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,04 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Analysten sehen bei freenet-Aktie Potenzial

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester