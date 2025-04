freenet Aktie News: freenet büßt am Mittwochmittag ein

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 35,52 EUR.

Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 35,52 EUR nach. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,48 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 59.441 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,84 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2024 (22,78 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 35,87 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,97 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 34,39 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 04.03.2025. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 661,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 688,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

