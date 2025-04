freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 35,68 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 35,68 EUR. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 35,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.925 freenet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,84 EUR) erklomm das Papier am 26.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,45 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,97 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,39 EUR für die freenet-Aktie.

Am 04.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 661,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,67 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

