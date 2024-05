freenet Aktie News: freenet am Mittag mit grünen Vorzeichen

freenet im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 26,26 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 26,26 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 26,40 EUR. Bei 26,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 158.646 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,49 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,28 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet gewährte am 28.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 688,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 667,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die freenet-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. freenet dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie: Experten empfehlen freenet im April mehrheitlich zum Kauf

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück