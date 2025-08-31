DAX23.760 -1,2%ESt505.343 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,45 +1,9%Gold3.480 +0,1%
So entwickelt sich freenet

freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag verlustreich

02.09.25 12:06 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 28,28 EUR.

Das Papier von freenet befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 28,28 EUR ab. Bei 28,26 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,56 EUR. Zuletzt wechselten 48.577 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,81 Prozent hinzugewinnen. Bei 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 8,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,73 EUR an.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,45 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen