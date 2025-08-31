DAX23.805 -1,0%ESt505.341 -0,5%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1641 -0,6%Öl68,76 +0,9%Gold3.478 ±0,0%
freenet im Fokus

freenet Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von freenet

02.09.25 09:25 Uhr
freenet Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von freenet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 28,60 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
28,50 EUR -0,26 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 28,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,56 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.613 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 31,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 9,09 Prozent Luft nach unten.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,73 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 608,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,45 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen