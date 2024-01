Blick auf Aktienkurs

freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag stärker

03.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von freenet zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 25,88 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 25,88 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,90 EUR zu. Mit einem Wert von 25,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 11.291 freenet-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,24 Prozent. Bei einem Wert von 20,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.01.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,66 EUR je freenet-Aktie an. freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge Schwacher Handel: TecDAX verbucht nachmittags Verluste Aufschläge in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün

