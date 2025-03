freenet Aktie News: freenet am Mittag nahezu unbewegt

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von freenet. Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 31,42 EUR.

Mit einem Kurs von 31,42 EUR zeigte sich die freenet-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 31,60 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,32 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 94.617 freenet-Aktien.

Bei einem Wert von 31,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.02.2025). Mit einem Zuwachs von 0,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,49 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 618,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,32 EUR je Aktie belaufen.

