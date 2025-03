freenet Aktie News: freenet macht am Montagnachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 31,98 EUR.

Das Papier von freenet legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 31,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 32,04 EUR. Bei 31,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 259.489 Stück.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,04 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 0,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 40,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,91 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,77 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,49 EUR.

Am 07.11.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 618,50 Mio. EUR – eine Minderung von 10,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 688,50 Mio. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX in Rot