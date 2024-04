freenet Aktie News: freenet steigt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 26,20 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 26,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 26,22 EUR. Mit einem Wert von 26,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 39.379 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR ab. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 25,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,04 EUR an.

Am 04.05.2023 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Umsatzseitig standen 637,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 667,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

