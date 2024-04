freenet Aktie News: freenet zieht am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 26,42 EUR zu.

Um 15:51 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 26,42 EUR. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 26,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 159.788 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.04.2024 auf bis zu 26,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 0,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 20,97 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,65 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 637,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 667,70 EUR umgesetzt worden waren.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 30.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,38 EUR im Jahr 2024 aus.

