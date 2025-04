freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von freenet. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 35,38 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 35,38 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 35,64 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.072 freenet-Aktien.

Bei 35,84 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,61 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,07 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,39 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 04.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 661,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,66 EUR je Aktie belaufen.

