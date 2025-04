freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag höher

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 35,32 EUR nach oben.

Die freenet-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 35,32 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,38 EUR an. Bei 34,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.931 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 35,84 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,47 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.05.2024 Kursverluste bis auf 22,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,50 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,97 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,07 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,39 EUR an.

freenet gewährte am 04.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 661,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 688,50 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

