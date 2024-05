freenet Aktie News: freenet am Vormittag kaum verändert

Aktienentwicklung

Die Aktie von freenet zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 25,94 EUR bewegte sich die freenet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die freenet-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 25,94 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 25,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,84 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.399 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 5,71 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,51 Prozent.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je freenet-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,28 EUR aus.

freenet ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,00 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 688,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 667,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

