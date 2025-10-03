freenet Aktie News: freenet verbilligt sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 26,42 EUR.

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 1,6 Prozent auf 26,42 EUR ab. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 26,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 174.531 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,59 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,60 EUR angegeben.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 559,00 Mio. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,46 EUR je Aktie belaufen.

