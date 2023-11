freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Mittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 24,56 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 24,56 EUR zu. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,64 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.264 freenet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 7,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 27,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 29,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 04.05.2023. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,58 Prozent auf 637,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 675,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte freenet am 08.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 08.11.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2021 aus.

