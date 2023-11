freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die freenet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 24,46 EUR.

Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:50 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 24,46 EUR. Bei 24,64 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 24,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 89.421 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 8,18 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 21,44 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,88 EUR.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. freenet dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

