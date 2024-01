freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittag um Nulllinie

freenet im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 25,74 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 25,74 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 25,84 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 25,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.428 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 2,80 Prozent wieder erreichen. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,66 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor.

Die freenet-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von freenet.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende zurück

TecDAX aktuell: So performt der TecDAX am Nachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags in Rot